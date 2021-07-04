Популярный украинский певец MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко на нацотборе к Евровидению, анонсировал важное событие в своей карьере
Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя артиста) поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем он анонсировал предстоящее выступление на популярном фестивале ATLAS WEEKEND. При этом оно состоится в очень важный для певца день.
«День с которого мы начнём нашу новую эру! 5 июля. 5 лет моей карьеры. Счастливое число – 5. День, который запомнит каждый из Вас! Готовьте свои камеры! Мы заряжены!», - обратился к поклонникам MELOVIN.
Этот пост он сопроводил видео с нарезкой кадров из своих прошлых выступлений. На них певец появлялся в разных сценических образах, каждый из которых был по-своему запоминающимся и передавал мрачный и загадочный стиль артиста.
На кадрах MELOVIN демонстрирует свою зажигательную энергетику и харизму, выступая перед залом.
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Поклонники певца с нетерпением ждут его предстоящего шоу.
«Мы будем конечно и завтра, и послезавтра, и всегда, хочешь ты того или нет», «Так. Теперь у меня начинается маленький мандраж», «У меня мурашки по коже! До завтра!», «Рок- звезда», - пишут люди.
Напомним, любимец Данилко Melovin зажег на выпускном, видео произвело фурор.
Как сообщала Politeka, любимец Данилко MELOVIN вышел в свет в майке-сетке и на каблуках.
Также Politeka писала, что любимец Данилко MELOVIN оказался на полу у ног друзей.