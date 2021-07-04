Популярный украинский певец MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко на нацотборе к Евровидению, анонсировал важное событие в своей карьере

Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя артиста) поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем он анонсировал предстоящее выступление на популярном фестивале ATLAS WEEKEND. При этом оно состоится в очень важный для певца день.

«День с которого мы начнём нашу новую эру! 5 июля. 5 лет моей карьеры. Счастливое число – 5. День, который запомнит каждый из Вас! Готовьте свои камеры! Мы заряжены!», - обратился к поклонникам MELOVIN.

Этот пост он сопроводил видео с нарезкой кадров из своих прошлых выступлений. На них певец появлялся в разных сценических образах, каждый из которых был по-своему запоминающимся и передавал мрачный и загадочный стиль артиста.

На кадрах MELOVIN демонстрирует свою зажигательную энергетику и харизму, выступая перед залом.

Поклонники певца с нетерпением ждут его предстоящего шоу.

«Мы будем конечно и завтра, и послезавтра, и всегда, хочешь ты того или нет», «Так. Теперь у меня начинается маленький мандраж», «У меня мурашки по коже! До завтра!», «Рок- звезда», - пишут люди.

Напомним, любимец Данилко Melovin зажег на выпускном, видео произвело фурор.

Как сообщала Politeka, любимец Данилко MELOVIN вышел в свет в майке-сетке и на каблуках.

Также Politeka писала, что любимец Данилко MELOVIN оказался на полу у ног друзей.