Популярный украинский певец MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко на нацотборе к Евровидению, сделал неожиданное признание о своей ориентации, продемонстрировав чувства прямо на сцене
Константин Бочаров (настоящее имя исполнителя) совершил каминг-аут, раскрыв правду о себе на всю страну. Как пишет Politeka.net, этому он посвятил новый пост на своей странице в Инстаграм.
5 июля MELOVIN выступил на фестивале Atlas Weekend, представив свое шоу. В конце выступления певец неожиданно притянул к себе девушку из подтанцовки и страстно ее поцеловал. Затем он сделал то же самое и с парнем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
В новом посте MELOVIN признался, что таким образом решил раскрыть свою ориентацию.
«Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу», - честно написал певец.
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Однако, едва успев совершить каминг-аут, он тут же столкнулся с первыми проблемами: его поцелуй с мужчиной вырезали из прямого эфира.
«Мой официальный каминаут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира М1. Мое видео до сих пор не загружают на YouTube. И все потому, что я показал свою сущность», - возмутился MELOVIN.
Он подчеркнул, что не считает эту ситуацию нормальной. Певец даже задумался о том, хочет ли и дальше жить в Украине, если здесь продолжат подобным образом относиться к людям с нетрадиционной ориентацией.
«Я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины», - эмоционально написал певец.
Поклонники тут же обратились к нему со словами поддержки.
«Первый украинский артист, который не побоялся показать настоящего себя», «Ты невероятно сильный и смелый человек, который всегда являлся для меня примером искренности и настоящей любви», «страна должна гордиться людьми, которые не боятся быть самими собой», «Восхищаюсь этим человеком!!», «Мэл, ты невероятный. Я тебя обожаю всем сердцем», - пишут люди.
Напомним, любимец Данилко Melovin показал, как надо зажигать на сцене, предупредив о важном событии.
Как сообщала Politeka, любимец Данилко Melovin зажег на выпускном, видео произвело фурор.
Также Politeka писала, что любимец Данилко MELOVIN вышел в свет в майке-сетке и на каблуках.