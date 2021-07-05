Популярный украинский певец MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко на нацотборе к Евровидению, сделал неожиданное признание о своей ориентации, продемонстрировав чувства прямо на сцене

Константин Бочаров (настоящее имя исполнителя) совершил каминг-аут, раскрыв правду о себе на всю страну. Как пишет Politeka.net, этому он посвятил новый пост на своей странице в Инстаграм.

5 июля MELOVIN выступил на фестивале Atlas Weekend, представив свое шоу. В конце выступления певец неожиданно притянул к себе девушку из подтанцовки и страстно ее поцеловал. Затем он сделал то же самое и с парнем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

В новом посте MELOVIN признался, что таким образом решил раскрыть свою ориентацию.

«Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу», - честно написал певец.

Однако, едва успев совершить каминг-аут, он тут же столкнулся с первыми проблемами: его поцелуй с мужчиной вырезали из прямого эфира.

«Мой официальный каминаут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира М1. Мое видео до сих пор не загружают на YouTube. И все потому, что я показал свою сущность», - возмутился MELOVIN.

Он подчеркнул, что не считает эту ситуацию нормальной. Певец даже задумался о том, хочет ли и дальше жить в Украине, если здесь продолжат подобным образом относиться к людям с нетрадиционной ориентацией.

«Я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины», - эмоционально написал певец.

Поклонники тут же обратились к нему со словами поддержки.

«Первый украинский артист, который не побоялся показать настоящего себя», «Ты невероятно сильный и смелый человек, который всегда являлся для меня примером искренности и настоящей любви», «страна должна гордиться людьми, которые не боятся быть самими собой», «Восхищаюсь этим человеком!!», «Мэл, ты невероятный. Я тебя обожаю всем сердцем», - пишут люди.

Напомним, любимец Данилко Melovin показал, как надо зажигать на сцене, предупредив о важном событии.

Как сообщала Politeka, любимец Данилко Melovin зажег на выпускном, видео произвело фурор.

Также Politeka писала, что любимец Данилко MELOVIN вышел в свет в майке-сетке и на каблуках.