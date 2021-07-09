Украинская певица Настя Каменских удивила очень личными кадрами

Как пишет Politeka.net, певица решила поделиться пикантными кадрами из душа. Красотка залезла в ванную с пеной и соорудила себе из пены прическу. Фото получилось одновременно соблазнительным и забавным.

«Я всегда очень любила лето! И всегда с нетерпением ждала наступление этой поры! Да, когда жарко, сложнее работать и функционировать на все 100%. Тем не менее, это прекрасный период легких платьев, романтики, моря, отпуска, ягод, фруктов и красивых фото! Но в этом году, мой организм совсем не хочет воспринимать это пекло», - отметила Каменских.

По ее словам, ей хочется выходить на сцену в купальнике, а ее темп очень замедлился.

В комментариях Настю поддержали комплиментами и собственными историями.

«Защита от Потапа?», «Очень жарко», «Настя, ты прекрасна», «Озорная девчонка!», «Какая смешная», «Прекрасная прическа», «Ничего себе», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских в эффектном платье потрусила загорелыми прелестями: "С Лободы слизала".

Как сообщала Politeka, Каменских призналась, смотрят ли они с Потапом в телефоны друг друга: "Это очень важно".

Также Politeka писала, что Настя Каменских впечатлила украинцев нелепым конфузом: "Мороженое жалко".