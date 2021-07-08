Відома українська співачка Настя Каменських показала себе в стильному образі

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською співачкою. Красуня вирішила показати, як запалила на Atlas Weekend 2021, який проходить до Києва.

На кадрах, які Настя опублікувала в Instagram, красуня була в червоній сукні з розрізами. Красуня ефектно співала і танцювала на сцені, трася розкішними формами.

"Atlas Weekend 2021

Було незабутньо, приголомшливо, чарівно круто! Спасибі вам, що розділили цей вечір і ці емоції", - написала Настя під кадрами.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"А чого у вас там ковидів немає? Так спокійно люди тусуються?", "Як на Ніну Добрев зараз схожа", " Настя! Ти шикарна! Захоплююся тобою з кожним виходом на сцену все більше", "один рух з Лободи злизала", " дуже хочеться потрапити до вас на концерт. Чекаємо вас у Чернівцях".

[img desc=""]625592[/img

Нагадаємо, Осадча підловила Потапа з юною брюнеткою, поки Каменських не було поруч

А ще Politeka писала, що схудла Каменських розтанула в обіймах роздягненого Потапа на розкішній яхті

Також Politeka повідомляла, що Каменських поруч з Потапом приголомшила видом, показавши зайве прямо на вулиці



