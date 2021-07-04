Бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив) Анна Андрийчук показала яркие кадры их отдыха вместе с Настей Каменских
Не так давно Анна рассказала о своем разводе с Алексеем Завгородним. Спустя пятнадцать лет отношений пара распалась и не стала выносить эту тему на публику. Сейчас Анна много свободного времени проводит дома у лучшей подруги – Насти Каменских.
Артистка и дизайнер не стесняются быть настоящими, поэтому нередко дурачатся на камеру, показывают себя без макияжа и шутят над друг другом. В этот раз Анна поделилась весьма красноречивыми кадрами в бикини.
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Не обошлось и без кадра с черешнями, выгодно вставленными в ракурс, а также без кадров, на которых Анна посмеялась над недовольным видом подруги.
Обе красотки выглядели при этом очень естественно и красиво, ведь не стали скрывать себя под фильтрами.
Настя занимается спортом довольно часто, чтобы не набирать лишнее. А вот Анна привыкла быть в форме. Как оказалось, с 5 до 16 лет она занималась художественной гимнастикой.
Напомним, Позитив не оценил откровений бывшей супруги Анны Андрийчук после развода: "То, что она сделала...".
Как сообщала Politeka, Анна Андрийчук после развода с Позитивом попробовала себя в роли модели, покорив необычным образом: "Было волнительно".
Также Politeka писала, Экс-жена Позитива Анна Андрийчук ошарашила новостями о пополнении в семье, поблагодарив Каменских: "Да-да, это сын...".