Бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив) Анна Андрийчук показала яркие кадры их отдыха вместе с Настей Каменских

Не так давно Анна рассказала о своем разводе с Алексеем Завгородним. Спустя пятнадцать лет отношений пара распалась и не стала выносить эту тему на публику. Сейчас Анна много свободного времени проводит дома у лучшей подруги – Насти Каменских.

Артистка и дизайнер не стесняются быть настоящими, поэтому нередко дурачатся на камеру, показывают себя без макияжа и шутят над друг другом. В этот раз Анна поделилась весьма красноречивыми кадрами в бикини.

Не обошлось и без кадра с черешнями, выгодно вставленными в ракурс, а также без кадров, на которых Анна посмеялась над недовольным видом подруги.

Обе красотки выглядели при этом очень естественно и красиво, ведь не стали скрывать себя под фильтрами.

Настя занимается спортом довольно часто, чтобы не набирать лишнее. А вот Анна привыкла быть в форме. Как оказалось, с 5 до 16 лет она занималась художественной гимнастикой.

Напомним, Позитив не оценил откровений бывшей супруги Анны Андрийчук после развода: "То, что она сделала...".

Как сообщала Politeka, Анна Андрийчук после развода с Позитивом попробовала себя в роли модели, покорив необычным образом: "Было волнительно".

Также Politeka писала, Экс-жена Позитива Анна Андрийчук ошарашила новостями о пополнении в семье, поблагодарив Каменских: "Да-да, это сын...".