Известная украинская дизайнер и бывшая жена певца Позитива Анна Андрийчук показала стильный образ в черном и рассказала об опыте работы моделью

Лучшая подруга Насти Каменских поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Анна рассказала о том, как ей пришлось попробовать себя в роли модели на показе модного ювелирного дома.

По словам Андрийчук, вечер, на который ее пригласили, был посвящен семейным ценностям, поэтому ей довелось пройтись по подиуму с мамой.

«Было очень волнительно, ведь мы с мамой ходили по подиуму презентуя украшения», - призналась дизайнер.

Она поделилась своим фото с мероприятия, на котором она сидит за столом. Для этого показа Андрийчук выбрала изысканный, стильный образ. На ней было черное платье с открытыми плечами, а также черный пиджак. Волосы Анна собрала в тугой высокий хвост, а ее образ дополнил неяркий вечерний макияж.

На открытых руках дизайнера можно было рассмотреть ее татуировки, а также многочисленные украшения.

Лучшая подруга Анны, певица Настя Каменских оставила под ее постом смайлики в виде горящего огня.

Поклонники Андрийчук также прокомментировали публикацию.

«Очень красивая», «Солнышко!», «Красивая такая, Аня…я аж залипла!», «Красотка», «Лучшая», «Просто вау», «Ты прекрасна!», - пишут люди.

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