Бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив) Анна Андрийчук высказалась по поводу своего развода с артистом

Во время появления на светском мероприятии Анна встретилась с Катериной Осадчей, которая успела взять небольшое интервью и расспросить о главной теме в жизни дизайнера, которую она долго не решалась затрагивать. Не так давно пара Анны и Алексея объявила о завершении своих 15-летних отношений.

«Прежде чем открыть дверь в новую жизнь, нужно отпустить прошлое», всеми нами любимая фраза 😉

Разговор о личном всегда непростой и поэтому ранее я избегала разговора об этом. Может показаться, что беседа мне давалась легко, но на самом деле я очень волновалась, ведь о таких вещах говорить всегда сложно 🤷🏻‍♀️ Но спасибо Кате @kosadcha , что помогла мне открыться 🤍

В очередной раз убедилась, что важно проживать свои эмоции и чувства, говорить о них. Если вы тоже переживаете сложные перемены или разрыв отношений, то помните, что все будет хорошо 🙂🙌🏽🔥 Это ваша жизнь! Не бойтесь перемен, слушайте себя и живите с благодарностью. Отпускайте прошлое с уважением и любовью 🙂» - написала Анна, обращаясь к фанатам.

«Моя крошка; magic woman; Анютааа; все лучшее впереди!; Всё будет 🌈♥️😍; Сильно; Вдохновитель🙌 умничка; Впереди будет еще круче; лапочка; какая вы красивая; Сегодня посмотрела интервью, вы прям очень и очень хорошо смотрелись, я обратила внимание как легко и чётко отвечали даже на самые непростые вопросы; Аня ти така Ракета; Ты супер, держалась; Впереди всё только самое лучшее!!!».

Напомним, недавно стало известно о разводе Алексея Завгородного и подруги Насти Каменских Анны Андрийчук. Пара долго скрывала разрыв, но недавно они все же признались, что развелись. В своем микроблоге в Instagram Аня недавно показала несколько ярких кадров, а в подпсии к ним похвасталась, что стала лицом известного ювелирного бренда.

На более ранних снимках Анна запечатлена в разных позах, но в одном наряде – сменяла только украшения, которые рекламирует для бренда. Перед камерой красотка появилась в стильном зеленом костюмчике, который подчеркнул ее изящные формы.

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