Музыкант и в прошлом солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) недавно расстался с женой Анной после 13 лет отношений и 8 лет брака

Пара несколько месяцев держала расставание втайне, но теперь уже открыто говорят о разводе. В частности, бывшая жена рэпера - дизайнер одежды Анна Андрийчук (ее фамилия в девичестве) прокомментировала разрыв с Позитивом Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Анонс эфира появился на страничке "СВ" в Инстаграм в разделе "сториз", передает Politeka.net. В видеонарезке показали фрагменты выступления дуэта "Время и Стекло", в частности, моменты, когда Позитив оказывал на сцене знаки внимания своей коллеге Наде Дорофеевой.

Поговаривали, что семья Завгородних могла распасться из-за ревности. Ранее, к примеру, Алексею приписывали романтические жесты в адрес его партнерши из "Танців з зірками" Юлии Сахневич.

"Мы с Лешей дружили 13 лет...", - говорит на кадрах экс-жена музыканта.

Откровенное интервью девушки может Позитиву не понравиться, так как ранее он уже критиковал ее публичные заявления.

Напомним, Анна вместе со своей подругой, певице Настей Каменских прожила месяц в Мексике, снимая реалити "Девчоки рулят". Ей нужна была "перезагрузка" после развода.

"Когда осознаешь, что все пришло к логичному завершению, у тебя в душе появляется определенная пустота и разочарование. Сначала ты долго готовишься. Возможно, даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце — нет. Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть. А кому-то больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение", - делилась тогда она.

Алексея это немного расстроило:

"То, что она сделала в реалити-шоу Насти я не совсем весело воспринял. Она меня предупредила, я сказал, мол, ну хочешь так - давай так. Окей".

Напомним, экс-жена Позитива ошарашила новостями о пополнении в семье, поблагодарив Каменских: "Да-да, это сын...".

Как сообщала Politeka, подруга Каменских в "невидимом" купальнике поведала о жизни после развода с Позитивом: "Безумно хочу...".

Также Politeka писала, что Позитив не сдержал эмоций перед Дорофеевой в прозрачных штанах: "Даже был небольшой..."