Рэпер Позитив, экс-участник дуэта с Надей Дорофеевой "Время и Стекло", обескуражил заявлением

32-летний артист поделился планами на будущее в интервью YouTube-каналу

DOROTYE, передает Politeka.net. Как известно, группа "Время и Стекло" распалась в 2020-м году после десяти лет существования. Дорофеева сразу же кинулась в омут сольной карьеры, выпустив дебютный мини-альбом Dofamin и недавно дав первый большой концерт в Киеве.

Позитив (Алексей Завгородний) в это время занимался личной жизнью. Певец недавно развелся с супругой Анной после 13 лет брака. Расставание прошло на мирной ноте: ни экс-жена, ни сам рэпер не отзываются друг о друге плохо, сохранив взаимоуважение. Сейчас Алексей полон идей на будущее по поводу сольного проекта.

Ведущая YouTube-канала поинтересовалась у артиста, есть ли у него уже какие-то наработки.

"Набросков миллион... Во времена Дорофеевой и "Время и Стекло" никто ничего из этого не слушал... Я это все делал втихаря. Писал музыку, делал какие-то фишки, наброски... около 30 демок есть, поэтому у нас сейчас задача, выбрать самые конкретные, крутые, которые могут показать меня, как отдельного артиста, креативщика и личность", - сообщил он.

Что касается стиля "нового Позитива", то тут фанатов тоже ждет сюрприз.

"Время и Стекло" это всегда была группа, где музыку писал я и писал Потап слова, но стиль всегда исходил от меня... Это будет примерно похоже на то, что было у группы "Время и Стекло", но с небольшой "изюминкой", - заинтриговал Алексей.

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