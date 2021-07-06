Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, что делает Потап (Алексей Потапенко) без Насти Каменских

Как пишет Politeka.net, сейчас в Киеве проходит "Atlas Weekend 2021", один из самых больших фестивалей Украины. Не обошли мероприятие стороной Алексей Потапенко, муж Насти Каменских, а также телеведущая Катя Осадчая, которая подловила исполнителя, когда тот был без супруги.

На кадрах, которые телеведущая выбросила в Инстаграм, можно увидеть Алексея, который пришел в стильной футболке и шортах, а образ дополнил бейсболкой. Потап стоял перед фотографом, обнимая брюнетку. Как можно понять, это фанатка попросила совместную фотографию со своим кумиром.

"Алексей и фанатки", - подписала Кадр Катя Осадчая.

После девушки подошел еще и молодой человек сделать фото. Насти Каменской при этом рядом не было со своим мужем.

Напомним, Настя Каменских откровенно рассказала об обидах на Потапа и его страхе

А еще Politeka писала, что Каменских в прозрачном наряде решилась на откровения о ссорах и браке с Потапом

Также Politeka сообщала, что Потап расплакался от переизбытка эмоций и тронул своим признанием фаворитку Олега Винника



