Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, что делает Потап (Алексей Потапенко) без Насти Каменских
Как пишет Politeka.net, сейчас в Киеве проходит "Atlas Weekend 2021", один из самых больших фестивалей Украины. Не обошли мероприятие стороной Алексей Потапенко, муж Насти Каменских, а также телеведущая Катя Осадчая, которая подловила исполнителя, когда тот был без супруги.
На кадрах, которые телеведущая выбросила в Инстаграм, можно увидеть Алексея, который пришел в стильной футболке и шортах, а образ дополнил бейсболкой. Потап стоял перед фотографом, обнимая брюнетку. Как можно понять, это фанатка попросила совместную фотографию со своим кумиром.
"Алексей и фанатки", - подписала Кадр Катя Осадчая.
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После девушки подошел еще и молодой человек сделать фото. Насти Каменской при этом рядом не было со своим мужем.
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