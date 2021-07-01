Известный украинский Алексей Потапенко (Потап) не стал сдерживать слова восхищения и свои эмоции после просмотра матча

Вчера вечером большая часть украинцев наблюдала за матчем сборной Украины по футболу и желала им победы. Не был исключением и артист Алексей Потапенко, который записал несколько Стори после победы сборной.

Чуть ли не со слезами на глазах мужчина обратился к сборной, похвалив за старания и победу, которая привела команду к четвертьфиналу на «Евро 2020».

Талантливая певица Элина Иващенко, которая впервые выступила в дуэте с Олегом Винником также присоединилась к поздравлениям Потапа. Не стала исключением и Тамерлан Алена – известная певица, а также актриса и звезда шоу «Дизель шоу» Виктория Булитко.

«🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 дякую Хлопці!!! #україна плачу від Щастя!!!» - эмоционально подписал также свой пост Потап.

Многие украинцы поддержали с артистами команду:

«Уррррааа👏; самые лучшие, мир увидит, что казаки непобедимые; Сложная конечно игра была... Калечили жёстко; Не плачь 😭 спасибо за эмоции❤️; Даааа !!!! Победа 🙌🏻 пипец как я счастлива 🙌; фантастика, это супер игра. Украина лучшая ❤️; Потаааап Я тоже заплакал когда увидел что ты плакал😂».

Напомним, Потап удивил резким заявлением и своей физической формой

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