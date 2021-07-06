Популярная певица Настя Каменских растаяла в объятиях любимого мужа Потапа на роскошной яхте
Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных паре Потапа и Насти Каменских, опубликовали горячее фото звездных супругов. На фотографии похудевшая на 20 килограммов певица буквально растаяла в объятиях любимого мужа-рэпера.
Как видно, парочка запечатлена на яхте, видимо, во время одного из совместных путешествий в теплые края. Настя позирует перед камерой в стильном леопардовом купальнике, который подчеркивает стройную фигуру и идеальный загар. Она откинула голову назад, поставляя лицо солнышку. Рядом стоит Потап в светлых пляжных шортах и сжимает в объятиях красотку-жену.
Надо сказать, что поклонники пары в восторге от такого нежного фото супругов, правда, есть и те, кому снимок не понравился: "Суперовые", "Огонь", "Уже тошнит от вас", "Если тебя тошнит, то не смотри, отпишись, и не дави на жалость, чтобы тебя заметили. Я понимаю, у каждого есть свое мнение, но зачем писать об этом, если им это нравится".
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Также Politeka писала, что Потап показал своего любимого сына, очень похожего на Горовую: "Малой классный".