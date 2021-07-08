Известная украинская певица Настя Каменских показала себя в стильном образе

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной украинской певицей. Красотка решила показать, как зажгла на Atlas Weekend 2021, который проходит в Киев.

На кадрах, которые Настя опубликовала в Инстаграм, красотка была в красном платье с разрезами. Красотка эффектно пела и танцевала на сцене, трася роскошными формами.

"Atlas Weekend 2021

Было незабываемо, потрясающе, волшебно круто! Спасибо вам, что разделили этот вечер и эти эмоции", - написала Настя под кадрами.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"А чего у вас там ковидов нет? Так спокойно люди тусуются?", "Как на Нину Добрев сейчас похожа", "Настя! Ты шикарная! Восхищаюсь тобой с каждым выходом на сцену всё больше", "Одно движение с Лободы слизала", "Очень хочется попасть к вам на концерт. Ждём вас в Черновцах".

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Напомним, Осадчая подловила Потапа с юной брюнеткой, пока Каменских не было рядом

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