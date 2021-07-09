Українська співачка Настя Каменських поділилася правдою про взаємини зі своїм чоловіком, репером Потапом (Олексієм Потапенко)

Артистка користується великою популярністю в Україні, тому шанувальники пильно стежать за її творчістю, а також не проти знати деталі особистого життя, передає Politeka.net.

Відомо, Каменських і Потап оголосили про свої стосунки у 2019 році, зігравши весілля, на яке запросили багато зіркових гостей. Пара довго приховувала свій роман, а зараз у відкриту діляться секретами своїх взаємин.

Зокрема, нещодавно Каменських дала інтерв'ю відомій журналістці на Ютуб-каналі DOROTYE. Артистка розповіла про табу у відносинах.

За словами Насті, в її родині бувають сварки, а приводом може послужити все що завгодно. Артистка зазначає - вона дуже емоційна, але Олексій завжди може "остудити" дружину.

Зірка зазначила, що були періоди, коли вони притиралися, але обидва прийняли рішення поважати один одного.

"Це дуже важливо. І типу там "матюки" або обзивання - такого немає", - поділилася співачка.

Також зірка заявила, що ні вона, ні її чоловік ніколи не лазять в телефони один одному.

"Я раджу робити це всім сім'ям, особливо настійно не рекомендую робити це дівчаткам. У нас у всіх є простір свій, він повинен залишатися", - повідомила артистка.

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