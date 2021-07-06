Украинская певица Настя Каменских блеснула фигурой в эффектном платье во время музыкального фестиваля

Популярная артистка выступала на фестивале "Atlas Weekend", произведя настоящий фурор, передает Politeka.net.

Красотка появилась на сцене в красном платье с нескромным декольте, стразами и бахрамой. Звезда зажгла на сцене, получив большой отклик поклонников, которые подпевали кумиру и снимали на телефон ее выступление.

В своем посте в Инстаграм певица написала следующее:

"Вчера на @atlasweekend было фантастически круто! 🔥 Эмоции переполняют до сих пор! И я с нетерпением жду, чтобы повторить это для вас сегодня! Обязательно приходите ❤️".

Также звезда записала несколько сторис.

"Ребята, доброе утро! Это же какой-то экстаз! Я до сих пор не могу отойти от вчерашнего концерта. Вы невероятные! Вы ошеломляющие! Крутые! Неимоверные! Офигенные!... Не могу описать те эмоции, которые я вчера ощутила, ту энергию, которой мы с вами обменялись", - с восторгом рассказала Каменских.

"Наша большая компания в восторге от твоего выступления! NK однозначно лучшая на этом фестивале 👏🔥❤️", "Какая же у меня ахренительная артистка", "Реально лучшее выступление вечера!! 🔥🔥", "Ты была фантастическая! Ещё раз повторю - этот образ просто ❤️❤️❤️", - прокомментировали пользователи сети.

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