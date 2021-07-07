Популярная украинская певица Настя Каменских показала, с чего начинается ее день и что делает ее счастливой с утра

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Судя по отметке внизу экрана, первое видео Каменских сняла в 6:33 утра.

На кадрах певица предстала в легком спортивном образе. На ней были короткие шортики модного лавандового оттенка, а также спортивный серый топ. Такой наряд позволил артистка продемонстрировать свою подтянутую фигуру.

«Доброе утро! Нет ничего прекраснее начинать свой день с пробежки. Так что, кто сейчас бежит, я присоединяюсь к вам», - с улыбкой произносит певица.

Судя по бодрому голосу, она действительно привыкла просыпаться так рано.

Позже Каменских также показала как минимум часть своего завтрака. Так, на кадрах можно было увидеть, как певица с удовольствием ест арбуз. Судя по обстановке, Настя сидит на кухне их с Потапом особняка. На всех кадрах певица выглядит по-настоящему счастливой.

Напомним, 63-летняя свекровь Каменских удивила молодостью и красотой: не хуже Насти.

Как сообщала Politeka, Настю Каменских в алом платье с разрезами довели до экстаза.

Также Politeka писала, что Каменских рядом с Потапом огорошила видом, показав лишнее прямо на улице.