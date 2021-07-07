Популярная украинская певица Настя Каменских показала, с чего начинается ее день и что делает ее счастливой с утра
Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Судя по отметке внизу экрана, первое видео Каменских сняла в 6:33 утра.
На кадрах певица предстала в легком спортивном образе. На ней были короткие шортики модного лавандового оттенка, а также спортивный серый топ. Такой наряд позволил артистка продемонстрировать свою подтянутую фигуру.
«Доброе утро! Нет ничего прекраснее начинать свой день с пробежки. Так что, кто сейчас бежит, я присоединяюсь к вам», - с улыбкой произносит певица.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Тине Кароль и Горбунову нашли "замену" в новом сезоне "Танців з зірками": "Очень жду"
"Устраивается на новую работу": победитель "Голосу країни" Лазановский заинтриговал кадрами в окружении красоток
Новая утрата настигла "Мэри Поппинс" Андрейченко, вторая за сутки: "Уходят самые лучшие!"
Максим Галкин сообщил о невосполнимой потере, Ротару не сдержалась: «Трудно подобрать слова…»
Судя по бодрому голосу, она действительно привыкла просыпаться так рано.
Позже Каменских также показала как минимум часть своего завтрака. Так, на кадрах можно было увидеть, как певица с удовольствием ест арбуз. Судя по обстановке, Настя сидит на кухне их с Потапом особняка. На всех кадрах певица выглядит по-настоящему счастливой.
Напомним, 63-летняя свекровь Каменских удивила молодостью и красотой: не хуже Насти.
Как сообщала Politeka, Настю Каменских в алом платье с разрезами довели до экстаза.
Также Politeka писала, что Каменских рядом с Потапом огорошила видом, показав лишнее прямо на улице.