Известная певица Настя Каменских поделилась в соцсети необычным фото своей свекрови

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Настя Каменских, которая несколько лет назад стала женой продюсера и репера Потапа, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась забавным кадром в сторис, на котором показала свою 63-летнюю свекровь.

На снимке мама Потапа Людмила Потапенко лежит на траве с книгой в руках, при этом на ней только яркий купальник, которого почти не видно в кадре. Надо сказать, что женщина выглядит просто потрясающе, даже не хуже молодой невестки. У нее светлые прямые волосы и молодое лицо с солнцезащитными очками. Похоже, свою свекровь Каменских называет просто "Люси", ведь именно так она подписала сторис.

Отметим, что и мама Насти не выглядит на свои годы. 66-летняя Лидия Каменских может похвастаться идеальной фигурой и пышными светлыми кудрями. К слову, свою маму певица называет Лидочка и часто показывает в своем микроблоге фото с ней.

Напомним, Каменских в корсете и ботфортах зажгла на сцене, похваставшись формами: «Прекрасная Анастейша».

Как сообщала Politeka, Каменских в прозрачном наряде решилась на откровения о ссорах и браке с Потапом: "Красивый образ, наконец-то...".

Также Politeka писала, что Настя Каменских откровенно рассказала об обидах на Потапа и его страхе: "Как это можно выдержать?".