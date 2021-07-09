Артистка рассказала, что неприемлемо в их семье

Украинская певица Настя Каменских поделилась правдой о взаимоотношениях со своим мужем, рэпером Потапом (Алексеем Потапенко)

Артистка пользуется большой популярностью в Украине, поэтому поклонники пристально следят за ее творчеством, а также не против у знать детали личной жизни, передает Politeka.net.

Известно, Каменских и Потап объявили о своих отношениях в 2019 году, сыграв свадьбу, на которую пригласили много звездных гостей. Пара долго скрывала свой роман, а сейчас в открытую делятся секретами своих взаимоотношений.

В частности, недавно Каменских дала интервью известной журналистке на Ютуб-канале DOROTYE. Артистка рассказала о табу в отношениях.

По словам Насти, в ее семье бывают вздоры, а поводом может послужить все что угодно. Артистка отмечает - она очень эмоциональная, но Алексей всегда может "остудить" жену.

Звезда отметила, что были периоды, когда они притирались, но оба приняли решение уважать друг друга.

"Это очень важно. И типа там "матюки" или обзывания - такого нет", - поделилась певица.

Также звезда заявила, что ни она, ни ее муж никогда не лазят в телефоны друг другу.

"Я советую делать это всем семьям, настоятельно не рекомендую делать это девочкам. У нас у всех есть пространство свое, оно должно оставаться", - сообщила артистка.

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