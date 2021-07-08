Відома українська співачка співачка Настя Каменських вирішила показати, як згладити конфуз
Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською співачкою. Красуня днями викликала фурор виступаючи на"Atlas Weekend". Але дівчина підкорює українців не тільки на сцені, але і в мережі, радуючи новим контентом.\
Цього разу Настя вирішила опублікувати кумедне відео в Тікток. Красуня на відео була у футболці, а в руках тримала морозиво. В один момент воно впало, але Каменських не розгубилася, тому відразу пустилася в танок.
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"У будь-якій незрозумілій ситуації-танцюй", - написала Настя під відео.
Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
"Чому вона постійно показує мову? У всіх піснях, у всіх відео. Це тільки мені здається огидним?", "Морозиво шкода"," Печаль, такий шматок впав"," Я не зрозумію, де її кільце", " як зазвичай, тільки біле. Ок, що не потягнула коричневе".
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