Известная украинская певица певица Настя Каменских решила показать, как сгладить конфуз

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной украинской певицей. Красотка на днях произвела фурор выступая на "Atlas Weekend". Но девушка покоряет украинцев не только на сцене, но и в сети, радуя новым контентом.\

В этот раз Настя решила опубликовать забавное видео в ТикТок. Красотка на видео была в футболке, а в руках держала мороженое. В один момент оно упало, но Каменских не растерялась, потому сразу пустилась в пляс.

"В любой непонятной ситуации - танцуй", - написала Настя под видео.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Почему она постоянно показывает язык? Во всех песнях, во всех видео. Это только мне кажется отвратительным?", "Мороженное жалко", "Печаль, такой кусок упал", "Я не пойму, где ее кольцо", "Как обычно, только белое. Ок, что не потянула коричневое".

Напомним, Каменских в платье с разрезами эффектно потрусила загорелыми прелестями

А еще Politeka писала, что Каменских, покрасовавшись в мини-топе, показала свой сочный арбузик

Также Politeka сообщала, что 63-летняя свекровь Каменских удивила молодостью и красотой



