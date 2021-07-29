Оказалось, что Киркоров сам познакомил Пугачеву с молодым юмористом Максимом Галкиным

Как сообщает Politeka.net, в двухтысячном году, когда Филипп Киркоров развелся с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой, в прессе начали ходить слухи о его романе с молодой певицей Анастасией Стоцкой.

Поговаривали, что поп-король был влюблен в молодую исполнительницу и видел в ней Аллу Борисовну, разрыв с которой тяжело переживал. Также в то время Киркоров активно продвигал Стоцкую в шоу-бизнесе. Об этом сообщает портал "Радио Комсомольская правда".

Страдания Филиппа Киркорова из-за разрыва с Пугачевой подтвердил Андрей Данилко, более известный под образом Верки Сердючки. По его словам, поп-король даже не хотел верить в расставание и надеялся на то, что ему удастся помириться с Аллой Борисовной. При этом Данилко напомнил, что именно Киркоров познакомил Пугачеву с Максимом Галкиным.

"Он переживал, мы очень много сидели, и об этом говорили. Это правда. Он и злился, был расстроен, и был размазан", - отметил Данилко.

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