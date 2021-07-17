Российский артист Филипп Киркоров выложил жаркие фото с украинской певицей MARUV

Как сообщает Politeka.net, российский поп-король Филипп Киркоров и украинская звезда MARUV (Анна Корсун) недавно презентовали поклонникам совместную работу – песню и клип "Комильфо". А теперь артист показал в Instagram яркие кадры со съемок с певицей для эфира на одном из российских телеканалов, на которых он буквально "поплыл" рядом с красотками из шоу-балета MARUV.

На снимках и Филипп, и Анна Корсун появились в эпатажных сценических образах, и судя по снимкам, здорово разошлись перед камерами. MARUV и ее горячие девушки из подтанцовки позируют на снимках в прозрачных нарядах, да еще и облиты белой краской. Тем временем Киркоров остался чистеньким от краски, на нем элегантный черный костюм с белой рубашкой и стильная шляпа на голове.

Надо сказать, что в комментариях фанаты разделились на два лагеря – кто-то поддерживает творчество Киркорова, а кто-то его критикует: "Отстой полный, Филипп словно умом тронулся. Климакс что ли одолел. Плохой пример детям подает", "Филипп все расплескал на бедную девочку", "Как шикарно смотрится", " Шикарные и стильные", "Филя, забери и постирай девочкам костюмы", "А зачем они все в краске?", "Самая позорная песня", "Не комильфо".

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