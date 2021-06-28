Российский певец Филипп Киркоров стал посмешищем из-за своего внешнего вида

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм артист показал кадры с фестиваля «Жара», в котором участвовал.

«Музыкальный праздник сегодня завершится, но в памяти останутся яркие моменты… Судьбоносные встречи… Сногсшибательные номера…», - написал он.

Киркоров блистал на мероприятии с детьми и пожилым отцом.

Певец запечатлен на кадрах в различных довольно ярких нарядах. Но вот в Сети луки артиста не оценили.

«А отца больного-то зачем за собой таскать...», «Монополисты))) Надели яркие шмотки, которые в обычной жизни если наденешь, засмеют! И ходят короли по подиумам», «Опять этот фанерный певец, который петь то не умеет», «Опять петух....цветной», «Клоун», «И опять один и тот же прикид отца Киркорова..Филипп, камешек в ваш огород», «Пир во время чумы», - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что с 22 июня Филипп Киркоров пополнил "черный список" Минкульта и информационной политики Украины. Однако 25 июня фамилия певца пропала из реестра. Отмечается, что Служба безопасности Украины обнаружила по делу Киркорова несколько судебных прецедентов и его нахождение в "черном списке" требует дополнительных проверок.

Напомним, Киркоров после запрета въезда в Украину загулял с Ани Лорак на российском фестивале: "Горячие друзья"

Как сообщала Politeka, Киркоров вызверился после запрета въезда в Украину: "Они своей глупостью помогают мне..."

Также Politeka писала, что Кондратюк высказался о внесении Киркорова в "черный список": "Превратился в ничто"