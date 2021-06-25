Как сообщает Politeka.net, на днях российскому поп-королю Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину из-за его угрозы нацбезопасности страны. В ответ на это артист записал видеообращение в Instagram к своим украинским поклонникам, заявив, что он до сих пор Народный артист Украины и даже спев украинскую песню. Теперь же в своем микроблоге Киркоров показал фото с одиозной украинской певицей Ани Лорак, которая долгое время строит карьеру в России.

Похоже, артисты встретились на российском фестивале "Жара", где и было сделано совместное фото. На снимке Киркоров в эпатажном наряде раскорячился посреди длинного коридора, чуть склонившись над Каролиной. Сама Ани Лорак позирует на снимке в облегающем светлом платье до пят, ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и милая улыбка.

В подписи к кадру с Лорак и снимками с другими российскими артистами Киркоров написал: "ЖАРА и мои горячие друзья! День Первый: открытие".

Напомним, Киркоров вызверился после запрета въезда в Украину: "Они своей глупостью помогают мне..."

Также Politeka писала, Киркорова запретили в Украине, в страну путь закрыт: "Угроза нацбезопасности".