Ничего себе!

Российскому певцу Филлипу Киркорову запретили въезд в Украину

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики

"11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича", - говорится в сообщении.

Таким образом, с 22 июня российский певец пополнил "черный список" Минкульта и информационной политики Украины. Всего в списке находится 201 человек , все они не могут въехать в нашу страну.

Ранее мы сообщали, что в киевском аэропорту "Борисполь" российскую актрису Глафиру Тарханову отказались впускать в Украину.

Так, из столичного аэропорта ее выдворили, а также запретили ей въезд в Украину на три года.

Известно, что актриса играла главную роль в сериале, который снимали в оккупированном Крыму для пропагандистского канала "Россия-1".

Напомним, известный певец шокировал воспоминаниями о «лихих 90-х».

Как сообщала Politeka, известный российский певец рассказал о том, как потерял для себя Украину.

Также Politeka писала, что Григорий Лепс откровенно рассказал о болезни и поразил признанием: «Вокруг же девчонки».