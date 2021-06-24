Российскому певцу Филлипу Киркорову запретили въезд в Украину
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики
"11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича", - говорится в сообщении.
Таким образом, с 22 июня российский певец пополнил "черный список" Минкульта и информационной политики Украины. Всего в списке находится
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Ранее мы сообщали, что в киевском аэропорту "Борисполь" российскую актрису Глафиру Тарханову отказались впускать в Украину.
Так, из столичного аэропорта ее выдворили, а также запретили ей въезд в Украину на три года.
Известно, что актриса играла главную роль в сериале, который снимали в оккупированном Крыму для пропагандистского канала "Россия-1".
Напомним, известный певец шокировал воспоминаниями о «лихих 90-х».
Как сообщала Politeka, известный российский певец рассказал о том, как потерял для себя Украину.
Также Politeka писала, что Григорий Лепс откровенно рассказал о болезни и поразил признанием: «Вокруг же девчонки».