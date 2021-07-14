Эпатажная певица MARUV снялась в горячей фотосессии, примеряв вычурный образ

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун), которая недавно оскандалилась выпуском клипа с российским поп-королем Филиппом Киркоровым, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети результатами необычной фотосессии, на которой предстала в новом образе.

Как видно, на новых снимках Анна позирует в яркой локации и откровенном образе. Перед камерой она появилась в вычурном белом корсете, под которым плечи и ноги покрыты темным прозрачным нарядом. Завершают образ черные кожаные ботфорты, длинные перчатки и замысловатый берет. Волосы певицы распущены, а на ее лице яркий "хищный" макияж.

В подписи к фото MARUV написала: "Тебе нравится мой стиль?". Пользователи тут же принялись обсуждать новые фото красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Бомба", "Обожаю, самая красивая", "Бомбическая фотосессия", "Красота", "Огонь", "Шикарный образ. Каре, брюнетка и в белом белье! Супер, мне очень нравится!".

Напомним, MARUV без макияжа показала свою маленькую подружку: "Моя сладкая бусинка".

Как сообщала Politeka, MARUV с подружками устроили шоу в купальниках, кадры впечатляют: «Стоило бы и похудеть…».

Также Politeka писала, MARUV обтянулась латексом и устроила жаркие игры с подругами: "Отвал башки".