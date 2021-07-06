Известная украинская певица MARUV показала страстные заигрывания с другими девушками в латексных нарядах

Анна Корсун (настоящее имя исполнительницы) поделилась жаркими фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Недавно MARUV выпустила новый клип на песню Candy Shop. Исполнительница всегда была известна своей любовью к откровенным и порой даже провокационным образам, и в этот раз решила не отходить от своего стиля. На новых снимках певица показала один из своих нарядов для клипа в деталях.

На фото MARUV позировала в черном латексном боди. Наряд привлекал внимание кокетливыми вырезами на спине, а дополняли его высокие кожаные сапоги. На голове у Анны красовался яркий парик с красными волосами и стильным каре.

На снимках компанию певице составили красивые девушки, также одетые в черные латексные боди. Красотки томно прижимались к MARUV, глядя в камеру.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо этого поста.

«Отвал Башки», «Клип просто огонь круче всех!», «Стриптизерка, ничего больше», «Агрессивно жду комментарии диванных критиков о том что MARUV уже не та», «Богини», «Клип балдеж», - пишут люди.

Напомним, MARUV в "дырявом" купальнике показала, как развлекается с мужем в Турции.

Как сообщала Politeka, MARUV в ретро-парике примеряла бикини из латекса, в сети не оценили.

Также Politeka писала, что MARUV в юбке-корсете "отшлепала" подружек, кадры уже в Сети.