Известная украинская певица MARUV показала страстные заигрывания с другими девушками в латексных нарядах
Анна Корсун (настоящее имя исполнительницы) поделилась жаркими фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Недавно MARUV выпустила новый клип на песню Candy Shop. Исполнительница всегда была известна своей любовью к откровенным и порой даже провокационным образам, и в этот раз решила не отходить от своего стиля. На новых снимках певица показала один из своих нарядов для клипа в деталях.
На фото MARUV позировала в черном латексном боди. Наряд привлекал внимание кокетливыми вырезами на спине, а дополняли его высокие кожаные сапоги. На голове у Анны красовался яркий парик с красными волосами и стильным каре.
На снимках компанию певице составили красивые девушки, также одетые в черные латексные боди. Красотки томно прижимались к MARUV, глядя в камеру.
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Поклонники певицы не смогли пройти мимо этого поста.
«Отвал Башки», «Клип просто огонь круче всех!», «Стриптизерка, ничего больше», «Агрессивно жду комментарии диванных критиков о том что MARUV уже не та», «Богини», «Клип балдеж», - пишут люди.
Напомним, MARUV в "дырявом" купальнике показала, как развлекается с мужем в Турции.
Как сообщала Politeka, MARUV в ретро-парике примеряла бикини из латекса, в сети не оценили.
Также Politeka писала, что MARUV в юбке-корсете "отшлепала" подружек, кадры уже в Сети.