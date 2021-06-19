Известная украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала себя в эффектном образе
Как передает Politeka.net, кожаные наряды и костюмы из латекса являются своеобразной визитной карточкой певицы. Как признавалась Анна в одном из интервью, она любит наряды из кожи и высокие ботфорты с детства.
Каждая фотосессия MARUV – это хорошо продуманный образ, в котором обязательно присутствуют нотки пикантности и откровенности. За это в сети артистку регулярно критикуют. На свежих фото Анна предстала в купальнике из латекса, черных ботфортах и длинных перчатках. На голове красовался парик с ретро-прической, а яркий макияж сделал образ незабываемым и по-особенному притягательным.
«Что бы этим летом быть самой красивой курочкой на пляже, тебе нужен купальник», - подписала фото звезда.
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В комментариях мнение по поводу образа разделились. Одни стали хвалить Анну, а другие – критиковать.
«Почему с каждым разом все хуже и хуже, что образы, что музыка. Где прежняя Марув? Я же не один такого мнения? Ну реально», «Ого, фотограф красавчик, отличная идея для фотосессии! Анюта просто супер», «Здорово сделано! В интересном смешанном с ретро стиле 40-50-х годов и современном!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что MARUV нарвалась на критику из-за откровенных танцев в полупрозрачном наряде: "Вульгарщина и...".
Как сообщала Politeka, MARUV в юбке-корсете "отшлепала" подружек, кадры уже в Сети: "Ураганище".
Также Politeka писала, что MARUV в латексе встала на колени, провокационные кадры: "Жги детка, рви все и всех".