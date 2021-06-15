Відома українська співачка MARUV (Анна Корсун), показала себе в ефектному образі

Як пише Politeka.net, Анна стала дуже відомою українською співачкою. Красуня активно веде соціальні мережі, де не тільки підігріває інтерес до своєї творчості, а й бренду одягу.

Цей раз не став винятком, адже Корсун опублікувала фото в латексному костюмі, ставши на коліна. Красуня підняла ноги, захоплюючи фігурою і формами.

"Я нічого не знаю про ваші плани на це літо, але я точно знаю, що ви будете виглядати приголомшливо в моїх купальниках з нової колекції. Мене надихнув "Зоряний шлях", і я хотіла б дати вам відчути, ніби ви прилітаєте з іншої галактики, щоб сяяти яскравіше, ніж зірки і сонце", - написала Анна.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Очманіло", "Галактична Діва", "Супер жінка з Всесвіту Марувел", "Ооу, Аня-бомба, пали дитинко, рви все і всіх".

Повідомлялося, що українська співачка MARUV показала спекотне фото в латексному купальнику.

Як видно, на новому знімку MARUV позує на темному тлі в зухвалому образі. Перед камерою вона з'явилася в чорному латексному комплекті з рукавичками вище ліктя.

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