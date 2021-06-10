Украинская певица MARUV (Анна Корсун) устроила танцы в полупрозрачном наряде

MARUV прославилась не только благодаря своему таланту, но и эпатажным стилем, сообщает Politeka.net. Звезда выбирает самые смелые наряды и длинные каблуки.

В одном из интервью Анна рассказала, что она любит наряды из кожи и высокие ботфорты с детства. Сейчас на сцене это стало ей "фишкой". А поклонники повторяют образы MARUV, что весьма ей льстит.

В новом видео, которое певица разместила в Инстаграм, она предстала в компании двух красоток в красном полупрозрачном наряде и на "стриптезерских" полусапожках. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда эффектно двигалась, принимая самые "горячие" позы, в том числе, расставляя ноги.

За час видео собрало более 20 тысяч просмотров и много комментариев. Некоторые пользователи сети раскритиковали артистку.

"👏👏👏Красота то какая 😍 Огонь 🔥🔥🔥 Кайфую 💨💫❤️❤️❤️", "Когда мы увидим что то другое кроме стрипух?", "Сок❤️", "🔥✨⚡зрелищно и талантливо очень🔥🔥🔥💗", "Как завораживает 🔥", "Обидно что дети смотрят тоже !!!", "Гармония льда и пламени💎🔥💎🔥💎🔥💎🔥", "Вау 🤩", "С такой фигурой и хореографией можно и не петь🔥все уже очарованы😉💣💣💣👍💥", "вульгарщина и безвкусица 😱👎", "Красивые такие секси движения 💚⚡🤘", - написали пользователи сети.

Отметим, MARUV не только певица, судья и участница разных проектов, также она занимается выпуском собственной линии нижнего белья.

Напомним, Скандальная MARUV пошалила на полу с подружкой, сняв все на камеру: горячие кадры.

Как сообщала Politeka, Бесстыжая MARUV в микробикини взбудоражила фигурой на отдыхе в Дубае: "Располнела".

Также Politeka писала, Располневшая MARUV со всех сторон посветила формами в бесстыдном наряде: "А кроме труселей другая одежда есть?".