Эпатажная украинская певица MARUV заинтриговала поклонников жарким танцем на камеру в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, радует фанатов не только новыми хитами и экстравагантными клипами, но и выпускает откровенное белье собственного бренда. В преддверии 8 марта артистка решила подогреть интерес публики к своей новой коллекции и опубликовала в микроблоге в Instagram жаркое видео с рекламной съемки.

В ролике любительница эпатажа и дерзких образов MARUV появилась в откровенном наряде, который состоит из пикантного темного комплекта белья и черного латексного плаща, а свой образе она дополнила массивными темными ботинками, черным ошейников и плеткой в руках. Короткие темные волосы девушки аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж. Анна запечатлена в комнате с ярким розовым освещением, она ритмично двигается, пританцовывая и позируя фотографу.

В подписи к публикации Корсун написала: "Скоро премьера моей первой коллекции нижнего белья. Следите за новостями". Конечно же поклонники не оставили без внимания такое дерзкое видео звезды, MARUV засыпают комплиментами в комментариях к фото. "А новые песни будут или так плохо и идем? Старые хорошие песни", "Бомба", "Вот это я понимаю огонь! Леди Гага отдыхает", "Один и тот же стиль, и вещи на ней. Все почти одно и тоже", "Восхищаюсь", "Горячая", "Хочу мужскую коллекцию белья, скупаю все сразу", "Красотка", "Просто шик", "Огонь", "Обожаю тебя", - пишут в комментариях к видео.

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