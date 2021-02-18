Скандальная украинская певица MARUV показала дерзкий номер в новом костюме из латекса

Исполнительница поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На кадрах Анна Корсун (настоящее имя певицы» показала, как двигается под песню на английском языке. Для своего импровизированного номера MARUV выбрала отковенный наряд в своем фирменном стиле.

Так, певица появилась перед камерой в черном боди из латекса с такими же перчатками и сапогами. Дополнили ее образ колготы с имитацией чулок, а также дерзкий «ошейник».

На кадрах MARUV приседает перед камерой, а затем дерзко двигается в такт с песней, не стесняясь крутить своей полуобнаженной пятой точкой.

«Бомба-ракета, девочка - конфета!», - подписала свое видео певица.

Ее поклонники пришли в восторг от таких кадров.

«Оуеее!! Ждем очередную жаришку от огненной Марув», «Всё с голым задом», «Шикарная», «Реально ракета! костюм огнище», «ух Марув как всегда», «уууууу...... сейчас набегут монахини затворницы со своим нытьем и причитаниями», «Это вообще законно?», «Так уже приелся этот одинаковый образ», «Конфетка в латексной обертке», «Так жарко, что у меня от этого видео на улице снег тает», - пишут люди.

Напомним, раскованная MARUV сверкнула бельем в компании девочек в дерзкой сеточке, кадры соблазна: "Вообще огонь деваха".

Как сообщала Politeka, Киркоров оценил пышные формы MARUV в полупрозрачном белье: "Алла Пугачева, показалось...".

Также Politeka писала, что MARUV в образе томной блондинки подразнила формами в нежном кружеве: "Показалось, что это Ирина Билык".