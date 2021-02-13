Скандальная украинская певица MARUV нашла способ удивить поклонников новым эпатажным образом в компании соблазнительных красоток

Анна Корсун (настоящее имя исполнительницы) любит шокировать зрителей откровенными образами и дерзкими выходками на сцене и в своих клипах. Часто она появляется в кадре с другими девушками, будто специально дразня поклонников.

В новом видео на своей странице в Тикток MARUV снова предстала в образе уверенной в себе покорительницы женских сердец. Так, на видео певица сидит перед камерой в раскованном наряде.

На ней черный пиджак, а также прозрачный гольф, под которым виднеется вызывающее белье. Главной изюминкой образа артистки стала стильная фуражка с блестками.

За спиной певицы появляются две молодые девушки в черных боди, а также откровенных кофтах в сеточку. Красотки сначала томно прижимаются друг к другу, а затем фокусируют свое внимание на исполнительнице и начинают выгибаться вокруг нее.

Поклонники MARUV пришли в восторг от таких дерзких кадров.

«Big Boss MARUV и папарацци, которых мы заслужили», «Какие офигительные девочки», «Офигенный образ. Просто 10/10. Пушка», «для чего все это, что с этим делать. купите корову», «Пересматриваю 5 раз о май гад», «Маруф ты вообще огонь деваха», «Нюрочка, тебе сама Клеопатра завидует», - пишут люди.

Напомним, что скандальная MARUV восхитила природной красотой, забыв про латекс и черные волосы.

А еще Politeka писала, что игривая MARUV покрутила бедрами перед юной подружкой, устроив ролевые игры.

Также Politeka сообщала, что фигуристая MARUV в тесном комбинезоне расположилась на полу, поразив хищной красотой.