Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала, как готовятся ее эпатажные хореографические постановки
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, снятое на репетиции. Анна была одета в обтягивающий комбинезон и ботинки на невероятно высоком каблуке. Обычно такую обувь носят танцовщицы в ночных клубах. Вместе с MARUV в таком же костюме позировала эффектная блондинка.
Девушки шалили на полу, демонстрируя опасные трюки, а также взаимодействуя друг с другом. В один момент Корсун широко раздвинула ноги, а красотка обняла ее ногами за талию сзади. Это движение получилось невероятно соблазнительным.
Как известно, MARUV славится своими провокационными нарядами и постановками. Она предпочитает хищную и дерзкую соблазнительность, не стесняясь иногда показать лишнее. Стоит отметить, что 29-летняя певица активно гастролирует не только в Украине, но и в России. Девушка даже принимает участие в российских развлекательных шоу.
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Ранее мы писали, что MARUV показала дерзкий номер в костюме из латекса. Девушка повернулась спиной к камере, чтобы продемонстрировать свои сильные стороны. Для своего импровизированного номера MARUV выбрала откровенный наряд в своем фирменном стиле.
Напомним, что MARUV в прозрачном наряде по случаю своего 30-летия сверкнула самым сокровенным: "Могу себе позволить".
Как сообщала Politeka, бесстыжая MARUV в микробикини взбудоражила фигурой на отдыхе в Дубае: "Располнела".
Также Politeka писала, что располневшая MARUV со всех сторон посветила формами в бесстыдном наряде: "А кроме труселей другая одежда есть?".