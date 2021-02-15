Скандальна українська співачка MARUV вразила фанатів екстравагантним образом з нагоди свого ювілею

15 лютого Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) відзначає свій день народження – артистці виповнюється 30 років. З цієї нагоди зірка поділилася новим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Артистка вирішила порадувати шанувальників новим відвертим образом у своєму улюбленому стилі. Так, на фото вона позує в напівпрозорому топіку з зав'язками. Наряд повністю оголює її груди, проте MARUV вирішила все ж не виходити за рамки і прикрила соски спеціальними чорними накладками.

Образ співачки доповнюють численні аксесуари: від рукавичок на руках до стильних окулярів.

MARUV млосно вигинається на фото, демонструючи себе у всій красі.

"Мені сьогодні 30 років. Можу собі дозволити. Happy birthday to me, Bitch!",- підписала фото виконавиця.

Її фанати активно вітають красуню в коментарях до посту.

"З днем народження, нереалка!", "Зовсім ще малесенька", "З Днем Народження. Залишайся завжди такою класною, простий і веселою))) Ну і здоров'я звичайно", "з днем народження! Королева латексу", "Ти така красуня, в свої 30 виглядаєш на 16. Ще раз з Днем народження!", "ви просто вогонь", - пишуть люди.

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