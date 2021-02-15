Скандальная украинская певица MARUV впечатлила фанатов экстравагантным образом по случаю своего юбилея

15 февраля Анна Корсун (настоящее имя певицы) отмечает свой день рождения – артистке исполняется 30 лет. По этому случаю звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Артистка решила порадовать поклонников новым откровенным образом в своем любимом стиле. Так, на фото она позирует в полупрозрачном топике с завязками. Наряд полностью обнажает ее грудь, однако MARUV решила все же не выходить за рамки и прикрыла соски специальными черными накладками.

Образ певицы дополняют многочисленные аксессуары: от перчаток на руках до стильных очков.

MARUV томно выгибается на фото, демонстрируя себя во всей красоте.

«Мне сегодня 30 лет. Могу себе позволить. Happy birthday to me, Bitch!», - подписала фото исполнительница.

Ее фанаты активно поздравляют красотку в комментариях к посту.

«С днём рождения, нереалка!», «Совсем ещё малышулька», «С Днём Рождения. Оставайся всегда такой классной, простой и веселой))) Ну и здоровья конечно», «С днем рождения! Королева латекса», «Ты такая красавица, в свои 30 выглядишь на 16. Ещё раз С Днём рождения!», «вы просто огонь», - пишут люди.

Напомним, раскованная MARUV сверкнула бельем в компании девочек в дерзкой сеточке, кадры соблазна: "Вообще огонь деваха".

Как сообщала Politeka, Киркоров оценил пышные формы MARUV в полупрозрачном белье: "Алла Пугачева, показалось...".

Также Politeka писала, что MARUV в образе томной блондинки подразнила формами в нежном кружеве: "Показалось, что это Ирина Билык".