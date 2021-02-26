Скандальна українська співачка MARUV показала фігуру в спокусливому вбранні

Анна Корсун (справжнє ім'я виконавиці) поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Як відомо, співачка випускає власну лінію одягу, в якій останнім часом все частіше з'являється спокуслива Нижня білизна.

На фото MARUV продемонструвала новий комплект зі своєї колекції. Наряд являє собою обтягуючий топ і легінси коричневого кольору. При цьому, рукава і штанини комплекту виглядають напівпрозорими, а високі вирізи на стегнах і вставки під сідницями надають поряд нотку пікантності.

"Будь найяскравішим і стильним спортивним малятком", - підписала знімки MARUV.

Сама співачка впевнено позує перед камерою навіть у такому зухвалому вбранні.

Її передплатники активно коментують знімки. Деякі при цьому відзначають, що співачці слід схуднути.

"А крім труселів інший одяг є?", "Карколомна просто", "в сукні в горошок і з гітарою - набагато сексуальніше!", "Гламурна красуня. Ніякого на світі багатство не треба Ти і є те саме багатство дорожче будь-якого алмазу і діаманта", "вибачте, а куди в такій красі ходити, то?", "Чекаємо коли, перебесіться такими нарядами, і перетворитеся в стильну, офігенну жінку", "Ай-да баба, ай-да красуня. І спереду і ззаду!", "Марув потрібно схуднути!! Терміново!",- пишуть люди.

Нагадаємо, MARUV приміряла новий непристойний наряд і покрутила перед камерою найпотаємнішим: "цукерка в латексній обгортці".

Як повідомляла Politeka, MARUV в прозорому вбранні з нагоди свого 30-річчя блиснула найпотаємнішим: "Можу собі дозволити".

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