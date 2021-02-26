Скандальная украинская певица MARUV показала фигуру в соблазнительном наряде

Анна Корсун (настоящее имя исполнительницы) поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Как известно, певица выпускает собственную линию одежды, в которой в последнее время все чаще появляется соблазнительное нижнее белье.

На фото MARUV продемонстрировала новый комплект из своей коллекции. Наряд представляет собой обтягивающий топ и леггинсы коричневого цвета. При этом, рукава и штанины комплекта выглядят полупрозрачными, а высокие вырезы на бедрах и вставки под ягодицами придают наряду нотку пикантности.

«Будь самой яркой и стильной спортивной малышкой», - подписала снимки MARUV.

Сама певица уверенно позирует перед камерой даже в таком вызывающем наряде.

Ее подписчики активно комментируют снимки. Некоторые при этом отмечают, что певице следует похудеть.

«А кроме труселей другая одежда есть?», «Сногсшибательная просто», «В платье в горошек и с гитарой - намного сексуальней!», «Гламурная красотка. Никакого на свете богатство не надо ты и есть то самое богатство дороже любого алмаза и бриллианта», «Извините, а куда в такой красоте ходить, то?», «Ждём когда, перебеситесь такими нарядами, и превратитесь в стильную, офигенную женщину», «Ай-да баба, ай-да красавица. И спереди и сзади!», «Марув нужно похудеть!! Срочно!», - пишут люди.

Напомним, MARUV примерила новый непристойный наряд и покрутила перед камерой самым сокровенным: "Конфетка в латексной обертке".

Как сообщала Politeka, MARUV в прозрачном наряде по случаю своего 30-летия сверкнула самым сокровенным: "Могу себе позволить".

Также Politeka писала, что раскованная MARUV сверкнула бельем в компании девочек в дерзкой сеточке, кадры соблазна: "Вообще огонь деваха".