Відома співачка MARUV подражнила шанувальників ідеальними вигинами та шаленими танцями

Як повідомляє Politeka.net співачка MARUV показала в сторіс на Instagram шалені танці в басейні, а за підписом стає зрозумілим, що шоудіва перебувала під час зйомок в Дубаї.

Співачка спокусливо прогиналася, присідала і рухалася вельми відверто, зачаровуючи своїм танцями. MARUV була в чорному бікіні та капелюшку.

Гарячі танці MARUV розбурхали фанатів, і, якби була така можливість, знаменитість би закидали соковитими компліментами.

Анна Корсун, справжнє ім'я знаменитості, часто пустує і дражнить своїми провокаційними знімками фанатів. Часто MARUV розміщує Відверті звабливі фотографії та відео, а її концерти вражають видовищністю, енергетичним вибухом, і епатажем.

Не так давно в блозі MARUV продемонструвала новий комплект зі своєї колекції. Наряд являє собою обтягуючий топ і легінси коричневого кольору. При цьому, рукава і штанини комплекту виглядають напівпрозорими, а високі вирізи на стегнах і вставки під сідницями надають поряд нотку пікантності.

Зазвичай, фото і відео співачки супроводжують такі коментарі: "Шикарна", "Реально ракета! Костюм вогнище", "ух Марув як завжди". Однак останнім часом шанувальники стали відзначати, що їх кумир розповніла. Їй радять "схуднути" і "скинути пару зайвих кіло":

"Марув потрібно схуднути !! Терміново!", "Погладшала", "Фу ... ці складочки на паху ...", "Ти поправилась?", "Розповніла", "Ну і запливла ти мати! гайда у спортзал"





Нагадаємо, що розповніла MARUV з усіх боків посвітила формами в безсоромному вбранні: "а крім боягузів інший одяг є?"

Як повідомляла Politeka, MARUV приміряла новий непристойний наряд і покрутила перед камерою найпотаємнішим.

Також Politeka писала, що MARUV в образі томної блондинки подражнила формами в ніжному мереживі: "здалося, що це Ірина Білик".