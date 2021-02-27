Известная певица MARUV подразнила поклонников идеальными изгибами и шальными танцами

Как сообщает Politeka.net певица MARUV показала в сторис на Инстаграм шальные танцы в бассейне, а по подписи становится понятным, что шоудива находилась во время съемок в Дубае.

Певица соблазнительно прогибалась, приседала и двигалась весьма откровенно, завораживая своим танцами. MARUV была в черном бикини и шляпке.

Горячие танцы MARUV взбудоражили фанатов, и, если бы была такая возможность, знаменитость бы закидали сочными комплиментами.

Анна Корсун, настоящее имя знаменитости, часто шалит и дразнит своими провокационными снимками фанатов. Часто MARUV размещает откровенные обольстительные фотографии и видео, а ее концерты поражают зрелищностью, энергетическим взрывом, и эпатажем.

Не так давно в блоге MARUV продемонстрировала новый комплект из своей коллекции. Наряд представляет собой обтягивающий топ и леггинсы коричневого цвета. При этом, рукава и штанины комплекта выглядят полупрозрачными, а высокие вырезы на бедрах и вставки под ягодицами придают наряду нотку пикантности.

Обычно, фото и видео певицы сопровождают такие комментарии: "Шикарная", "Реально ракета! костюм огнище", "ух Марув как всегда". Однако в последнее время поклонники стали отмечать, что их кумир располнела. Ей советуют "похудеть" и "скинуть пару лишних кило":

"Марув нужно похудеть!! Срочно!", "Располнела", "Фу ...эти складочки на паху ...", "Ты поправилась?", "Располнела", "Ну и заплыла ты мать! давай в спортзал"

Напомним, что располневшая MARUV со всех сторон посветила формами в бесстыдном наряде: "А кроме труселей другая одежда есть?"

Как сообщала Politeka, MARUV примерила новый непристойный наряд и покрутила перед камерой самым сокровенным.

Также Politeka писала, что MARUV в образе томной блондинки подразнила формами в нежном кружеве: "Показалось, что это Ирина Билык".