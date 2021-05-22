Украинская певица MARUV выступила в российском шоу "Камеди клаб" с Филиппом Киркоровым
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, недавно презентовала совместный клип с российским поп-королем Филиппом Киркоровым. Теперь же в своем микроблоге в Instagram девушка показала кадры со своего выступления с Киркоровым на российском шоу "Камеди клаб". Примечательно, что в зале сидел муж певицы пока она эпатировала публику на сцене.
На кадрах видно, что MARUV появилась перед камерой в довольно эпатажном образ, впрочем, как и всегда. На ней коралловый корсет на тонких бретельках и черная юбка с глубоким вырезом, под которой видно темные чулки на подвязках. Свой образ звездная красотка дополнила прозрачными темными перчатками, стильно шляпкой и шпильками.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Судья "Голосу країни" Монатик живет посреди поля, как выглядит дом: "Оценивается в 75 - 100 тысяч долларов"
Самая красивая женщина в мире Хадид в купальнике с вырезами не стала скрывать тонкую талию: "Для завистников"
Снежить начало с утра: зима обрушилась на украинскую землю в разгаре мая, фото аномалии
Ударили ножом и сбежали: возле Привоза девушки напали на парня, фото
На одном из фото Анна, задрав юбку, буквально оседлала Филиппа Киркорова, который встал на четвереньки. На некоторых кадрах певица также показала своего мужа, который был в зрительском зале во время ее выступления на сцене. В подписи к публикации MARUV написала: "Залетела в гости к @comedyclubru. Быстренько спела и улетела". Пользователи тут же принялись обсуждать новый образ эпатажной звезды и то, что она вытворяла на сцене с Киркоровым.
Напомним, Скандальная MARUV пошалила на полу с подружкой, сняв все на камеру: горячие кадры.
Как сообщала Politeka, Бесстыжая MARUV в микробикини взбудоражила фигурой на отдыхе в Дубае: "Располнела".
Также Politeka писала, Располневшая MARUV со всех сторон посветила формами в бесстыдном наряде: "А кроме труселей другая одежда есть?".