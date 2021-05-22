Украинская певица MARUV выступила в российском шоу "Камеди клаб" с Филиппом Киркоровым

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, недавно презентовала совместный клип с российским поп-королем Филиппом Киркоровым. Теперь же в своем микроблоге в Instagram девушка показала кадры со своего выступления с Киркоровым на российском шоу "Камеди клаб". Примечательно, что в зале сидел муж певицы пока она эпатировала публику на сцене.

На кадрах видно, что MARUV появилась перед камерой в довольно эпатажном образ, впрочем, как и всегда. На ней коралловый корсет на тонких бретельках и черная юбка с глубоким вырезом, под которой видно темные чулки на подвязках. Свой образ звездная красотка дополнила прозрачными темными перчатками, стильно шляпкой и шпильками.

На одном из фото Анна, задрав юбку, буквально оседлала Филиппа Киркорова, который встал на четвереньки. На некоторых кадрах певица также показала своего мужа, который был в зрительском зале во время ее выступления на сцене. В подписи к публикации MARUV написала: "Залетела в гости к @comedyclubru. Быстренько спела и улетела". Пользователи тут же принялись обсуждать новый образ эпатажной звезды и то, что она вытворяла на сцене с Киркоровым.

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