Известная украинская певица MARUV (Анна Корсун), показала себя в эффектном образе
Как пишет Politeka.net, Анна стала очень известной украинской певицей. Красотка активно ведет социальные сети, где не только подогревает интерес к своему творчеству, но и бренду одежды.
Этот раз не стал исключением, ведь Корсун опубликовала фото в латексном костюме, став на коленки. Красотка подняла ноги, восхищая фигурой и формами.
"Я ничего не знаю о ваших планах на это лето, но я точно знаю, что вы будете выглядеть потрясающе в моих купальниках из новой коллекции. Меня вдохновил «Звездный путь», и я хотела бы дать вам почувствовать, будто вы прилетаете из другой галактики, чтобы сиять ярче, чем звезды и солнце", - написала Анна.
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Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:
"Обалденно", "Галактическая дива", "Супер женщина из Вселенной Марувел", "Ооу, Аня-бомба, жги детка, рви все и всех".
Сообщалось, что украинская певица MARUV показала жаркое фото в латексном купальнике.
Как видно, на новом снимке MARUV позирует на темном фоне в дерзком образе. Перед камерой она появилась в черном латексном комплекте с перчатками выше локтя.
Напомним, MARUV нарвалась на критику из-за откровенных танцев в полупрозрачном наряде
А еще Politeka писала, что MARUV в России похвасталась неприличным нарядом в окружении подружек
Также Politeka сообщала, что MARUV на глазах у мужа задрала юбку и оседлала Киркорова прямо на сцене