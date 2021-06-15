Известная украинская певица MARUV (Анна Корсун), показала себя в эффектном образе

Как пишет Politeka.net, Анна стала очень известной украинской певицей. Красотка активно ведет социальные сети, где не только подогревает интерес к своему творчеству, но и бренду одежды.

Этот раз не стал исключением, ведь Корсун опубликовала фото в латексном костюме, став на коленки. Красотка подняла ноги, восхищая фигурой и формами.

"Я ничего не знаю о ваших планах на это лето, но я точно знаю, что вы будете выглядеть потрясающе в моих купальниках из новой коллекции. Меня вдохновил «Звездный путь», и я хотела бы дать вам почувствовать, будто вы прилетаете из другой галактики, чтобы сиять ярче, чем звезды и солнце", - написала Анна.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Обалденно", "Галактическая дива", "Супер женщина из Вселенной Марувел", "Ооу, Аня-бомба, жги детка, рви все и всех".

Сообщалось, что украинская певица MARUV показала жаркое фото в латексном купальнике.

Как видно, на новом снимке MARUV позирует на темном фоне в дерзком образе. Перед камерой она появилась в черном латексном комплекте с перчатками выше локтя.

Напомним, MARUV нарвалась на критику из-за откровенных танцев в полупрозрачном наряде

А еще Politeka писала, что MARUV в России похвасталась неприличным нарядом в окружении подружек

Также Politeka сообщала, что MARUV на глазах у мужа задрала юбку и оседлала Киркорова прямо на сцене



