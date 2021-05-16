Украинская певица MARUV (Анна Корсун) поделилась семейным кадром с мужем

MARUV уверена, что такие отношения, как у нее с мужем, ее деятельности совсем не мешает, ведь несмотря на то, что мужчина человек не публичный, он имеет понимающие и хорошие отношения с ней. По словам Анны, ее даже не ревнуют и Александр не против ее нарядов.

В этот раз на своем селфи с супругом Анна забавно позировала в лифте, а для большего кокетства даже игриво высунула язык. Очевидно, отправляясь по делам, парочка не забывает баловать и фанатов артистки.

«Он в любой момент может сказать, чтобы я надела это платье или такие чулки. Просто, когда вы вместе восемь лет, то вы уже хорошо друг друга знаете и уверены в своих отношениях. Он иногда даже провоцирует, чтобы какую-то перчинку получить. Выбирает костюмы, которые я могу надеть дома», - рассказывала ранее Анна о своем супруге.

Уже давно не секрет, что супруг молодой певицы является PR-менеджером проекта MARUV, сопровождает ее на концертах, поддерживает на гастролях и при этом фактически не участвует в светской жизни артистки.

Известно, что Александр окончил Харьковский аэрокосмический институт по специальности «менеджмент».В целом, звезда редко делится снимками с супругом, но иногда в Сторисах показывает совместные "уютные" селфи.

А в одном из последних постов MARUV показала, как сейчас выглядит ее возлюбленный.

Красотка позировала в топе с глубоким декольте и мини-юбке, а ее муж стоял рядом в коротких брюках и черной косухе. Примечательно, что Александр покрасил волосы в белый, на самом деле он брюнет.

"Баскетболист и зажигалочка 😃", "Красивая пара😍", "Отлично смотритесь вместе,идеально друг другу подходите 🌜💞🌛", "Уважение вам и вашим отношениям. Приятно видеть что сохранили любовь", "Очень сладкая парочка!" "вы само воплощение любви и счастья в этом мире , берегите свою любовь🙏 все мы невероятно радуемся за вас💏", - написали пользователи сети.

Напомним, Скандальная MARUV пошалила на полу с подружкой, сняв все на камеру: горячие кадры.

Как сообщала Politeka, Бесстыжая MARUV в микробикини взбудоражила фигурой на отдыхе в Дубае: "Располнела".

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