MARUV, Анна Корсун, знает, как завести публику и заставить говорить о себе
Как сообщает Politeka.net, певица предпочитает эпатировать поклонников не только раскрепощенными танцами и перформансами на сцене и в клипах, но и провокационными нарядами. Латекс, сетка, прозрачные ткани, а также высокие каблуки стали ее визитной карточкой.
Снимок, на котором она позировала в новом горячем образе, звезда показала на личной странице в Instagram.
Исполнительница показала действительно горячие фото с недавнего мини-выступления. Певица вместе со своим гелз-бендом отправилась в в Санкт-Петербург, где для концерта Big Love Show зажгла на сцене и показала свои провокационные танцы.
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Анна Корсун лишь отметила в публикациях название концерта и лаконично написала: "О прошлой ночи 🔥 Мое выступление на Big Love Show".
На выступление Анна надела лосины, имитирующие чулки. Черный боди с поясом на талии, который подчеркнул грудь звезды и ее тонкую талию. Она обула кожанные черные стрипы на широкой платформе и дополнила образ кокетливой шляпкой.
Безусловно, поклонники певицы не смогли просто так оставить без внимания ее новые фото. Подписчики буквально засыпали аккаунт MARUV восторженными комментариями. Правда нашлись и те, кому наряд звезды совершенно не понравился.
"Стильно, ярко, сочно, пластично, талантливо, музыкально и энергично и костюм просто шикардос ", "Так хочется уже нормальной одежды ну честно, неприятно смотреть", "Бомба - пушка - питарда", "Как всегда отвал всего", "Иконы🔥как же я скучаю по этой атмосфере".
Напомним, MARUV повеселилась с мужем прямо в лифте, удивив внешностью в обычной жизни.
А еще Politeka писала, что MARUV в образе медсестры устроила шалости с Киркоровым, украинцы не оценили.
Также Politeka сообщала, что MARUV в прозрачном боди с ремнями похвасталась своим достижением.