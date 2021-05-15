Известная украинская певица Анна Корсун (MARUV) показала себя в эпатажном образе

Как пишет Politeka.net, Анна уже давно покорила сердца украинцев благодаря своим эффектным и эпатажным образам. Девушка даже прошла отбор на Евровидение, но не смогла поехать из-за скандала. Красотка ведет активно социальные сети, где завлекает новыми образами.

В этот раз Корсун похвасталась достижением. Клип "Комильфо" с Филиппом Киркоровым набрал 5 миллионов просмотров. Девушка там была в образе медсестры в прозрачной наряде и белом корсете. Киркоров позировал в желто-черных штанах и черно-белой накидке.

"Комильфо 5 миллионов просмотров", - написала Анна под фотографиями из клипа.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Заслуженно", "Клип очень вкусная работа", "Деградация", "Мне песня зашла:слушаю каждый день на пробежке)))", "Пародия Гаги и деградация на платформе", "Милая, дорогая Анечка искренне поздравляю тебя 5 миллионами и желаю тебе набрать ещё столько же", "По Бедросычу вопросов нет, давно за ним дурка плачет.. но ты детка, упала ниже плинтуса. Дерьмовая работа".

Напомним, MARUV в сетке и леопарде покрутилась перед камерой, засветив лишнее

А еще Politeka сообщала, что MARUV поделилась редким фото с мужем, который сильно изменился

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном боди зажгла в российском клубе, поразив кадрами



