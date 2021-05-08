Украинская певица MARUV (Анна Корсун) похвасталась любимым мужем

Артистка почти 10 лет состоит в паре со своим возлюбленным Александром Корсуном, сообщает Politeka.net. Муж певицы - PR-менеджер проекта MARUV.

Известно, что Александр окончил Харьковский аэрокосмический институт по специальности «менеджмент».

Звезда редко делится снимками с супругом. А в одном из последних постов MARUV показала, как сейчас выглядит ее возлюбленный.

Красотка позировала в топе с глубоким декольте и мини-юбке, а ее муж стоял рядом в коротких брюках и черной косухе. Примечательно, что Александр покрасил волосы в белый, на самом деле он брюнет.

"Сладкая парочка 😉", - подписала снимок Анна.

Публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Самые сладенькие наши 😍❤️", "Баскетболист и зажигалочка 😃", "Красивая пара😍", "Самая красивая пара👏😍ЛУЧШИЕ💜💜💜", "Идеальная парочка💗♥️ Вместе вы - СИЛА💪💯", "Как всегда шикарна 😍🔥", "Отлично смотритесь вместе,идеально друг другу подходите 🌜💞🌛", "Уважение вам и вашим отношениям. Приятно видеть что сохранили любовь", "Очень сладкая парочка!!❤️❤️", "Марув! С вашими песнями,а точнее с музыкой работает человек - бог!! Не перестаю восхищаться талантом!! 👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️", "вы само воплощение любви и счастья в этом мире , берегите свою любовь🙏 все мы невероятно радуемся за вас👐💕💏", - написали пользователи сети.

Напомним, Скандальная MARUV пошалила на полу с подружкой, сняв все на камеру: горячие кадры.

Как сообщала Politeka, Бесстыжая MARUV в микробикини взбудоражила фигурой на отдыхе в Дубае: "Располнела".

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