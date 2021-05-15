Певица Анна Корсун, известная как MARUV, всколыхнула публику "жаркими" кадрами и радостным известием

29-летняя артистка любит эпатировать смелыми нарядами, выставляя напоказ все, чем ее щедро наградила природа. За это MARUV нередко критикуют в Сети, но девушка старается не реагировать на хейт, продолжая выдумывать более сложные образы на радасть многочисленным фанатам.

В своем новом посте Анна продемонстрировала вызывающий лук, устроив фотосессию в темном помещении с красным освещением, передает Politeka.net. Звезда нарядилась в прозрачный боди, декорированный ремнями, накинув на плечи плащ. Покрутившись перед камерой в различных позах, MARUV похвасталась успехами своего нового трека.

"#Call911 Один миллион просмотров 🔥🔥🔥 @sickotoy 🙌🙌🙌", - сообщила она в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые пришли в восторг, другие пожурили артистку за слишком откровенный вид:

"Call911 шедевр!🔝 Заслуживает минимум 💯🍋 просмотров♥️💓"

"Это огонь а не фотки😍🔥"

"Класс🔥🔥🔥поздравляю ❤️😍люблю сильно 😍❤️"

"А на Вас нельзя наглядеться❤️"

"🔥поздравляем!!!!!🙌 трек реально очень сильный и клип шыкардос🔥"

"этот 1 честный лям намного ценнее чем 5 дутых явно накрученых лямов Киркорова"

"🔥 Огонище!!! Трек просто бомба"

"Как всегда ничерта не видно и куча пафоса"

"Если трусы забудешь одеть, будет 10 вьюсов"

Ранее мы рассказывали, MARUV впечатлила внешним видом в прозрачном комбинезоне и леопардовом пиджаке. Девушка покрутилась перед зеркалом в гримерке. На одном из снимков в кадр попал ее супруг Александр.

Напомним, что MARUV в откровенном наряде появилась под ручку с Киркоровым и взбесила фанатов: "Уже выходила бы голая".

А еще Politeka сообщала, что MARUV поделилась редким фото с мужем, который сильно изменился: "Сладкая парочка".

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном боди зажгла в российском клубе, поразив кадрами: "Какая пошлятина".