Певица Анна Корсун, известная как MARUV, всколыхнула публику "жаркими" кадрами и радостным известием
29-летняя артистка любит эпатировать смелыми нарядами, выставляя напоказ все, чем ее щедро наградила природа. За это MARUV нередко критикуют в Сети, но девушка старается не реагировать на хейт, продолжая выдумывать более сложные образы на радасть многочисленным фанатам.
В своем новом посте Анна продемонстрировала вызывающий лук, устроив фотосессию в темном помещении с красным освещением, передает Politeka.net. Звезда нарядилась в прозрачный боди, декорированный ремнями, накинув на плечи плащ. Покрутившись перед камерой в различных позах, MARUV похвасталась успехами своего нового трека.
"#Call911 Один миллион просмотров 🔥🔥🔥 @sickotoy 🙌🙌🙌", - сообщила она в подписи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые пришли в восторг, другие пожурили артистку за слишком откровенный вид:
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"Call911 шедевр!🔝 Заслуживает минимум 💯🍋 просмотров♥️💓"
"Это огонь а не фотки😍🔥"
"Класс🔥🔥🔥поздравляю ❤️😍люблю сильно 😍❤️"
"А на Вас нельзя наглядеться❤️"
"🔥поздравляем!!!!!🙌 трек реально очень сильный и клип шыкардос🔥"
"этот 1 честный лям намного ценнее чем 5 дутых явно накрученых лямов Киркорова"
"🔥 Огонище!!! Трек просто бомба"
"Как всегда ничерта не видно и куча пафоса"
"Если трусы забудешь одеть, будет 10 вьюсов"
Ранее мы рассказывали, MARUV впечатлила внешним видом в прозрачном комбинезоне и леопардовом пиджаке. Девушка покрутилась перед зеркалом в гримерке. На одном из снимков в кадр попал ее супруг Александр.
Напомним, что MARUV в откровенном наряде появилась под ручку с Киркоровым и взбесила фанатов: "Уже выходила бы голая".
А еще Politeka сообщала, что MARUV поделилась редким фото с мужем, который сильно изменился: "Сладкая парочка".
Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном боди зажгла в российском клубе, поразив кадрами: "Какая пошлятина".