Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, недавно презентовала совместную песню с российским поп-королем Филиппом Киркоровым. А потом заявилась вместе с ним на российский телеканал, куда пришла в откровенном наряде. Надо сказать, что эту дерзкую выходку артистки жестко раскритиковали, ведь она выглядела нелепо рядом с одетыми мужчинами.
Снимки со съемок выложил в соцсети Instagram Киркоров, на них можно увидеть не только MARUV, но и российских звезд – Александра Ревву и Ивана Урганта. На кадрах видно, что Анна выбрала для съемок ультракороткое черное платье со светлыми прозрачными вставками и глубоким декольте. Свой образ эпатажная звезда дополнила темными ботфортами, латексными перчатками и широкой шляпой, ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.
Дерзкий наряд MARUV вызвал бурную дискуссию среди фолловеров Киркорова, в комментариях к фото пользователи начали обсуждать и критиковать образ певицы. "Что за одежда у неё, всё испортила, что могла", "А почему эта женщина оделась как девушка с низкой социальной ответственностью?", "К чему эти условности? Уже выходила бы голая", "Она конечно очень красива, но серьезно, глаз режет полуголая женщина в компании одетых мужчин", "Боже, какая безвкусица и пошлятина", "Наряд Maruv максимально неудачный, увеличивает ее раза в три. Она красотка, как же так стилисты не досмотрели?", - пишут в комментариях к фото.
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