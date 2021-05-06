Украинская певица MARUV дала жаркий концерт в российском клубе под Москвой
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, радует фанатов не только новыми хитами и экстравагантными клипами, но и выпускает откровенное белье собственного бренда. Недавно эпатажная звезда опубликовала в своем микроблоге в Instagram жаркие кадры со своего концерта в известном подмосковном клубе. Похоже, артистка здорово повеселилась на мероприятии вместе с девочками из своего шоу-балета.
На новых снимках видно, что MARUV вышла на сцену в откровенном эпатажном наряде. На ней сложный замысловатый комбинезончик, который едва прикрывает интимные места на теле и подчеркивает идеальную фигуру. Волосы артистки распущены и растрепаны, а на ее лице яркий сценический макияж. В похожих откровенных нарядах на сцену вышли и танцовщицы из шоу-балета, еще и акробатические номера показывали.
В подписи к публикации Анна Корсун написала: "Соскучились за концертными фотками? Это мы зажигали". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию звездной красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях. "В четвертом фото прекрасно все", "Этот бодик – это произведение искусства! Впрочем, как и сама Марув", "Соскучились и за концертами", "Мы ужасно соскучились по тебе и твоим фоткам. Наша красотка", "Вау, Аня, просто огонь", "Какая пошлятина, продолжай еще", "Красотка", "Идеальные", - пишут в комментариях.
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Напомним, Скандальная MARUV пошалила на полу с подружкой, сняв все на камеру: горячие кадры.
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Также Politeka писала, Располневшая MARUV со всех сторон посветила формами в бесстыдном наряде: "А кроме труселей другая одежда есть?".