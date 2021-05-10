Украинская певица MARUV примерила вызывающий образ, показав его поклонникам

Как передает Politeka.net, певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, известна своими эпатажными нарядами, которые нередко являются весьма вызывающими. Певицу не пугает критика и постоянные негативные комментарии в сети. Она продолжает эпатировать публику, придумывая все более сложные образы.

На новых видео MARUV покрасовалась в черном прозрачном комбинезоне-сетке, сверху которого она надела лишь леопардовый пиджак. Замысловатый комбинезончик, который едва прикрывает самое сокровенное, подчеркнул фигуру звезды.

На один из роликов попал муж певицы Александр Корсун.

Но, похоже, этого MARUV показалось мало, поэтому она решила показать свой образ со всех сторон. Певица покрутилась, приподняв пиджак. На видео она засветила то, что должно было бы остаться под пиджаком.

Ранее мы писали, что Анна Корсун записала дуэт с российским певцом Филиппом Киркоровым. Их клип на песню KOMILFO вызвал большой резонанс в обществе из-за неоднозначных образов. 54-летний певец был пациентом психиатрической лечебницы в инвалидной коляске, а Корсун изображала роль медсестры, которая была одета в белый латексный корсет.

Напомним, что MARUV в откровенном наряде появилась под ручку с Киркоровым и взбесила фанатов: "Уже выходила бы голая".

А еще Politeka сообщала, что MARUV поделилась редким фото с мужем, который сильно изменился: "Сладкая парочка".

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном боди зажгла в российском клубе, поразив кадрами: "Какая пошлятина".